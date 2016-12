Londra2012, inizia l'avventura azzurra

foto Afp Correlati Corsie preferenziali a 5 cerchi 14:32 - A dieci giorni dall'inaugurazione dei Giochi olimpici di Londra 2012, i primi azzurri raggiungono la capitale britannica. Luigi Agostino Lodde (tiro a volo) e Stefano Cipressi (canoa), entrambi della Marina Militare, sono atterrati a Heathrow. La squadra italiana è composta da 290 atleti, 57 in meno rispetto a Pechino 2008, di cui 80 delle forze armate. Il presidente del Coni Petrucci: "Obiettivo almeno 25 medaglie". - A dieci giorni dall'inaugurazione dei Giochi olimpici di Londra 2012, i primi azzurri raggiungono la capitale britannica. Luigi Agostino Lodde (tiro a volo) e Stefano Cipressi (canoa), entrambi della Marina Militare, sono atterrati a Heathrow. La squadra italiana è composta da 290 atleti, 57 in meno rispetto a Pechino 2008, di cui 80 delle forze armate. Il presidente del Coni Petrucci: "Obiettivo almeno 25 medaglie".

Petrucci: "Sono realista: 25 medaglie"

Il presidente del Coni Gianni Petrucci sarà a Londra domenica per prendere parte, insieme a una delegazione della squadra olimpica azzurra, a una messa presso la chiesa di St. Peter's, riferimento della comunità italiana di Londra, a due passi dalla City. Il numero uno del Comitato olimpico italiano ha fissato l'obiettivo: "Siamo nelle prime 10 nazioni qualificate per le Olimpiadi. La nostra migliore qualità è la versatilità e l'abilità nelle discipline di squadra: siamo bravi in tanti sport. Parlando di 25 medaglie sono realista e ottimista".

Federica Pellegrini: "Sono pronta"

E' quello di Federica Pellegrini il volto più noto della spedizione azzurra. La campionessa, che a Londra proverà a difendere l'oro conquistato nei 200 stile libero a Pechino, è di ottimo umore prima della partenza per Londra: "E' la mia terza Olimpiade, a questo tipo di pressioni ci sono abituata. E poi ammetto che sono egoista nell'affrontare queste competizioni. Penso solo a me e alla mia gara. Un po' come a Pechino, mi creo una bolla tutta attorno e ci faccio entrare solo le persone che mi rendono serena e tranquilla". Federica Pellegrini gareggerà nei 200 e 400 stile libero e, in più, prenderà parte alla staffetta 4x100.

Idem: "Ultimi Giochi, a Rio non ci sarò"

Josefa Idem si prepara per la sua ottava e ultima Olimpiade: "E' stato un anno di dura preparazione, ma ho vissuto un periodo molto bello. Ho ancora voglia di stringere i denti. Sto arrivando a Londra al top della condizione possibile. I miei tempi in allenamento sono buoni e mi danno molta fiducia". Per la canoista, che nella carriera ha raccolto, prima con i colori della Germania Ovest, poi con quelli dell'Italia, cinque medaglie tra cui un oro a Sidney2000, Londra è l'ultimo appuntamento con la fiaccola: "Sarò in Brasile nel 2016 ma solo per commentare le gare. Non ci giuro, ma è ora di voltare pagina. Ora voglio scoprire nuove cose".

Vezzali sulle orme del mito Carl Lewis

Valentina Vezzali, portabandiera azzurra a Londra2012, sogna di raggiungere il mito Carl Lewis vincendo il suo quarto oro consecutivo. Sul gradino più alto del podio a Sidney, Atene e Pechino, la pluriolimpionica sarà anche a Londra in pedana: "Sto lavorando sodo in ritiro con la Nazionale perché devo recuperare un po' di concentrazione dopo il tourbillon positivo seguito alla decisione del Coni di scegliere me quale portabandiera azzurra a Londra. L'umore è buono perché non manco certo di stimoli, anzi. Non vedo l'ora di arrivare a Londra".

Gli inglesi saranno quasi il doppio degli azzurri

I padroni di casa surclassano tutti. Saranno ben 542 gli atleti inglesi che parteciperanno ai Giochi di Londra, almeno uno per ciascuna delle 26 discipline olimpiche. Gli inglesi battono anche gli americani, fermi a 530 atleti: "Avere la delegazione più grande tra tutti i 204 Paesi partecipanti ai Giochi olimpici di Londra 2012 è un risultato fantastico e qualcosa di cui sono immensamente orgoglioso" ha commentato il capomissione di Team Gb, Andy Hunt.



Solo nel 1908, sempre a Londra, gli inglesi riuscirono a fare di meglio portando all'ombra della fiaccola ben 676 atleti.