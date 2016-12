Calcio, scompare la gloriosa Spal

- Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano. La Spal è fallita e la città di Ferrara è costretta a dire addio al calcio professionistico e a ripartire dai Dilettanti. Il presidente Butelli non ha versato alla Figc i 3 milioni di euro necessari per onorare i debiti e, scaduti i termini, la società è stata esclusa dal campionato di Lega Pro. Dopo 105 anni, la gloriosa Società Polisportiva Ars et Labor scompare.

I ricordi più belli per i tifosi della Spal risalgono a quel ventennio tra gli Anni '50 e '60 che hanno visto la squadra di Ferrara in Serie A a lottare con le grandi. Nella stagione 1959/60 il miglior piazzamento nella massima serie: un quinto posto.



Ma la Spal, più che per i suoi successi, è ricordata come grande fucina di talenti tra cui Fabio Capello, Oscar Massei, Armando Picchi e Albertino Bigon.

Il futuro è ancora incerto

Cosa accadrà ora? E' presto per dirlo. Ferrara aspetta la concessione da parte della Figc di una wild card alla Real Spal, società affiliata al comitato regionale, che potrebbe ripartire dalla serie D o dall'Eccellenza. Il Comune di Ferrara, il cui sostegno è fondamentale, ha già dato il suo benestare per voce del sindaco Tiziano Tagliani. Il primo cittadino non ha lesinato critiche ai dirigenti che hanno portato alla crisi della Spal: "Provo grande amarezza e disappunto per la condotta dei vertici societari che non si sono dimostrati in grado di trovare una giusta soluzione dei problemi, nonostante le ripetute promesse e rassicurazioni fornite nei mesi scorsi".