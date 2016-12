La Juve riparte: "Del Piero? Strano non sia qui"

- E' iniziata la nuova stagione per la Juventus campione d'Italia e all'occhio salta subito un'assenza pesantissima, quella di Alex Del Piero: “E' molto strano, dopo tanti anni, che non ci sia più” dichiara l'allenatore bianconero Antonio Conte. Il tecnico di Lecce, poi, saluta il ritorno di Zeman nella massima serie: “Diamo il bentornato in serie A a mister Zeman. Tutte le altre risposte devono essere date dal campo".

“Del Piero sarà sempre presente”

Suo compagno di squadra prima e tecnico dopo, Antonio Conte non può non sentire la mancanza di Alessandro Del Piero: “Alex sarà sempre presente, lui rappresenterà ancora la storia della Juventus. Mi preme sottolineare che è molto strano, dopo tanti anni, che non ci sia più. Lui lo scorso anno ha fatto una grandissima stagione, assieme a Buffon e Pirlo”.



“Bentornato Zeman”

La Juve campione d'Italia ritroverà sulla sua strada, quest'anno, il rivale di sempre: Zdenek Zeman, neotecnico della Roma: “Diamo il bentornato in serie A a mister Zeman – dichiara Conte che, tuttavia, non cade in alcuna provocazione - Tutte le altre risposte devono essere date dal campo”.



Scommesse: "Fiducia negli inquirenti"

L'allenatore della Juventus mostra tranquillità sul caso Calcioscommesse, nel quale è stato trascinato da Filippo Carobbio: "La credibilità un uomo la conquista nell'arco di una vita, passo dopo passo. Io penso che in questi 42 anni la mia vita sia stata molto credibile. Ho grandissima stima e fiducia, ho sempre detto che chi sta facendo le indagini lo sta facendo in maniera seria e corretta".