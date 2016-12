- Venerdì 27 luglio scattano le Olimpiadi e Londra non è pronta. L'aeroporto di Heathrow, principale scalo della capitale britannica, sembra sia un colabrodo tanto che persino i sospetti terroristi passano i controlli di sicurezza indisturbati. Lo svelano alcuni dipendenti dell'aeroporto mentre nel mirino è finita la G4S, società non sarebbe riuscita a fornire tutte le 10mila guardie richieste.

Il direttore della società G4S, Nick Buckles, sta seriamente pensando di dimettersi anche perché il mancato rispetto dell'accordo comporterà una perdita per l'azienda tra i 30 e 50 milioni di sterline.



Il presidente di Londra 2012 Sebastian Coe ha assicurato che, nonostante il debacle di G4S, la sicurezza dei Giochi Olimpici non sarà compromessa. Il problema, però, sembra particolarmente grave tanto che il ministro dell'Interno britannico, Theresa May, si è vista costretta a negare di essere stata al corrente già in passato dei possibili problemi di reclutamento.

Cancellare i Giochi? Costerebbe 4 miliardi di euro

Un'eventuale cancellazione dei Giochi olimpici di Londra, magari proprio per quelle ragioni di sicurezza che agitano la vigilia, provocherebbe danni economici per circa 4 miliardi di euro. La stima è stata effettuata dalla compagnia assicurativa "Munich Re" che detiene la copertura dell'evento.