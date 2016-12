foto Ap/Lapresse

- La figlia di 2 anni del giocatore del Palermo Igor Budan è morta, forse a causa di una meningite fulminante. Due giorni fa la bimba, di nome Amber, non era stata bene e le sue condizioni sono peggiorate in fretta. Tanto che il padre, giovedì sera, aveva lasciato Varese, dove è in corso il ritiro del club rosanero, per raggiungere la famiglia. A dare la notizia della morte di Amber Budan è stata la società siciliana.