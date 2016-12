C'era una volta la finale di Coppa del mondo del 1990 dove gli interisti tifavano per la Germania di Matthaus e i napoletani per l'Argentina di Maradona; la finalissima dei Mondiali del 1998 dove gli juventini parteggiavano per la Francia di Zidane e i nerazzurri per il Brasile di Ronaldo. Due anni fa, a Johannesburg, c'era un solo “italiano” in campo: quel Wesley Sneijder che presto potrebbe raggiungere Eto'o all'Anzhi.



Da 5 anni il Pallone d'oro è un affare tutto iberico. Nel 1997, con l'allora milanista Kakà, l'ultimo successo dal retrogusto tricolore.



E la fuga dall'Italia ha colpito anche la panchina: Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Luciano Spalletti sono espatriati raccogliendo alterne fortune al di là delle Alpi.



Sarà colpa di sceicchi e zar che portano i loro soldi altrove, di stadi fatiscenti che allontanano i tifosi, di società indebitate fino al collo. Ma sembra che del campionato più bello del mondo resti ormai ben poco. In poche settimane abbiamo perso Lavezzi, passato al Paris Saint Germain e, a quanto pare, Ibrahimovic e Thiago Silva. Ai quali vanno aggiunti Del Piero, Nesta, Inzaghi e Seedorf.



Il mercato estivo che una volta portava in Italia gente come Van Basten, Zidane, Shevchenko o Figo, oggi è costretto a infiammarsi per Verratti e per Borini. Straordinarie promesse, non c'è alcun dubbio. Ma è troppo presto per chiamarle stelle. E comunque, tanto per stare in tema, il primo è pronto per volare a Parigi, il secondo per Liverpool.



Gli altri nomi che circolano fanno rimpiangere i bei tempi andati: Jovetic, nel mirino della Juve, si rompe spesso. E tutti gli altri sembrano più irrealizzabili sogni che concrete realtà. Da David Villa, accostato al Milan, in giù.



In uno scenario grigio e desolante c'è un'unica nota positiva: le società italiane, piano piano, stanno risanando i propri bilanci.

