Tutto il mercato minuto per minuto 15:26 - La Juventus ha deciso. No alle tre stelle sulla maglia che vorrebbero i tifosi e no alle due stelle che accontenterebbero avversari e Figc. Sulla casacca bianconera non ci sarà alcuna stella ma solo il simbolo della squadra con sotto la scritta "30 sul campo". Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ironico: "La Juve ha conquistato 31 scudetti. Non vedo perché non considerino anche la vittoria in Serie B".

Agnelli: "Non riconosciamo più l'aritmetica della Figc"

Dopo la revoca dello scudetto 2004/05 e l'assegnazione all'Inter del campionato successivo, la Juventus conta oggi 28 scudetti ufficiali e, di conseguenza, avrebbe il diritto di apporre sulla maglia due stelle, una in più rispetto a Inter e Milan. Società e tifosi bianconeri, tuttavia, vorrebbero poterne mettere 3 a simboleggiare il traguardo dei 30 titoli vinti.



Il presidente Andrea Agnelli non ha voluto lo scontro con la Federazione e ha scelto di non mettere sulle nuove maglie le stelle: "Noi contiamo i nostri scudetti e ci viene 30. L'aritmetica della Federazione dice 28, non ci vediamo d'accordo. Non riconosciamo più l'aritmetica della Federazione e per questo abbiamo tolto le due stelle sulla maglia".



Sotto al simbolo una scritta che è più di una semplice presa di posizione: "E' un ragionamento prettamente ideologico e per questo abbiamo scritto 30 sul campo. E' un ragionamento che evolve la situazione dialettica con la Figc che avviene negli uffici e nei Tribunali in cui ci sono procedimenti in corso".