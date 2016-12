Olimpiadi, sì ai missili sui tetti di Londra

foto Ap/Lapresse 19:20 - Missili terra-aria saranno posizionati su alcune palazzine di Londra durante i Giochi olimpici che inizieranno venerdì 27 luglio. Nonostante la contrarietà di alcuni residenti, l'Alta Corte ha dato il via libera al ministero della Difesa britannico. L'installazione degli strumenti sarà utile a proteggere la città dal rischio di attentati terroristici. "E' solo una precauzione", precisa il dicastero. - Missili terra-aria saranno posizionati su alcune palazzine di Londra durante i Giochi olimpici che inizieranno venerdì 27 luglio. Nonostante la contrarietà di alcuni residenti, l'Alta Corte ha dato il via libera al ministero della Difesa britannico. L'installazione degli strumenti sarà utile a proteggere la città dal rischio di attentati terroristici. "E' solo una precauzione", precisa il dicastero.

I residenti della Fred Wigg Tower di Leytonstone, uno dei grattacieli scelti dal governo britannico, si erano mossi contro il progetto rivolgendosi alle autorità, convinti che i missili avrebbero messo a rischio le loro vite. Secondo l'Alta Corte, però, i cittadini sono caduti in una “sorta di equivoco” sulla natura degli strumenti che saranno utilizzati e sui rischi che ne deriverebbero.



Ovviamente soddisfatto il ministero della Difesa inglese che, tuttavia, tranquillizza i cittadini di Londra e gli appassionati di tutto il mondo pronti a volare nel Regno Unito per seguire i Giochi da vicino: “E' una precauzione. Ci stiamo preparando per la peggiore delle ipotesi, non per lo scenario più probabile”.