Gaffe di Totti: "Rispetto l'omofobia"

14:52

- Calcio e omosessualità proprio non riescono ad andare d'accordo. A meno di un mese dall'infelice uscita di Antonio Cassano (“Froci? Spero proprio non ce ne siano in Nazionale”), Francesco Totti cade in un tranello linguistico e sfodera una gaffe da cartellino rosso: “Rispetto l'omofobia” dichiara il capitano giallorosso in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul tweet omofobo del laziale Zarate.