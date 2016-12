- Si apre una nuova era nel calcio. Dopo anni di discussione, la tecnologia entra ufficialmente nel mondo del pallone. La Fifa, infatti, ha deciso di autorizzare l'uso del supporto tecnologico contro i gol fantasma. Per ora il sistema di controllo sarà utilizzato solo in determinati tornei ed esordirà al Mondiale per club che si terrà a dicembre a Tokio.

Non è questa l'unica novità: in tutte le competizioni ufficiali, la Fifa ha autorizzato l'uso dell'arbitraggio a cinque, con un direttore di gara, due assistenti arbitrali e due assistenti di porta. Il sistema è stato adottato già dall'Uefa ed è stato utilizzato anche a Euro 2012.

L'introduzione della tecnologia "occhio di falco", basata sul riconoscimento ottico attraverso le telecamere (insieme al "GoalRef", che sfrutta campi magnetici e pallone con microchip), ha avuto un'accelerazione per via di un episodio del recentissimo campionato europeo di calcio disputato in Polonia e Ucraina. Nel corso del torneo e, a dispetto dell'introduzione della 'cinquina' arbitrale, si è, infatti, verificato un caso di goal fantasma durante la gara tra Ucraina e Inghilterra, che la nazionale inglese ha vinto per 1-0.

Al 62.mo minuto, con l'Inghilterra in vantaggio di un goal, un tiro dell'ucraino Marko Devic aveva, di fatto, superato la linea di porta, prima di essere spazzato via dall'inglese John Terry, ma la rete non è stata convalidata. "Dopo questo episodio - disse subito il presidente della Fifa, Sepp Blatter - l'introduzione della tecnologia non è più un'alternativa, ma una necessità".

La decisione di introdurre il supporto tecnologico è stata presa all'unanimità dall'International Football Association Board (Ifab), massimo organismo mondiale in tema di calcio, dopo tre ore di riunione a Zurigo. L'occhio di falco verrà utilizzato al Mondiale per club in programma in dicembre a Tokyo, alla Confederation Cup del 2013 e alla Coppa del Mondo che si giocherà in Brasile nel 2014.

Non sono, tuttavia, pochi coloro che restano fermamente contrari all'introduzione di strumenti tecnologici, primo tra tutti il presidente dell'Uefa, Michel Platini, il quale ha ribadito di essere favorevole a proseguire l'esperienza degli arbitri di porta.