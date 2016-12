foto Afp Correlati Pistorius in pista

15:55

- Oscar Pistorius sarà protagonista dei Giochi di Londra2012. L'atleta sudafricano ha ottenuto il pass per la staffetta 4X400 e, per decisione del Comitato olimpico del suo Paese, parteciperà alla gara individuale dei 400 metri nonostante non avesse ottenuto la qualificazione. Pistorius, che corre con due protesi in fibra di carbonio al posto delle gambe, è il primo atleta paralimpico a prendere parte a un'Olimpiade.