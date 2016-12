- E' di nuovo De Laurentiis show. All'ingresso in Lega Calcio a Milano, il presidente del Napoli ha perso il controllo e ha minacciato un giornalista: “Siete cafoni, mi permetto ese continua così. Non si può parlare nella vita solo di soldi”. Il patron azzurro ha dato in escandescenze dopo una domanda sul futuro, sempre più incerto, del suo giocatore Cavani.

Aurelio De Laurentiis non è nuovo a reazioni sopra la righe. L'estate scorsa, sempre a Milano, si infuriò durante la presentazioni dei calendari della Serie A e scappò a bordo di un motorino fermato sulla strada.

Questa volta è il calciomercato a far perdere le staffe al produttore cinematografico: “Non si può parlare nella vita solo di soldi. Noi, nel cinema, siamo dei gran signori perché non sentirete mai parlare di quanto guadagnano Brad Pitt o Angelina Jolie. Non si dirà mai quanto sarà il loro contratto mentre”. Riferito ai giornalisti ha poi aggiunto: “A voi interessa soltanto sapere quanto guadagna un calciatore. Tutto questo non fa che alzare i costi”.

Supercoppa, si gioca l'11 agosto

L'assemblea della Lega Calcio ha ufficializzato la data della Supercoppa italiana. Juventus e Napoli si sfideranno sabato 11 agosto. Nei giorni scorsi si era ipotizzato uno slittamento del match al giorno successivo per evitare la contemporaneità con la finale di Londra2012.