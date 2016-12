F1, incidente per la Marussia durante una provaGrave la test-driver spagnola Maria De Villota

11:10 - Grave incidente sul circuito dell'aerodromo di Duxford, in Inghilterra. La spagnola Maria De Villota, test driver della monoposto di Formula Uno Marussia (ex Virgin Racing), si è schiantata contro il camion della scuderia. Soccorsa immediatamente, l'iberica è stata trasportata in ospedale. Per la De Villota si trattava dell'esordio sulla monoposto della scuderia russa.

Il reporter della BBC del Cambridgeshire, Chris Mann, presente ai test sulla pista dell'aerodromo, ha riferito che l'incidente è avvenuto improvvisamente e in maniera inspiegabile. "Improvvisamente l'auto ha accelerato in maniera inesplicabile, andando a colpire il retro di un camion della scuderia", ha spiegato.



"Inizialmente la monoposto guidata dalla De Villota ha rallentato, come vediamo nel corso di un gran premio quando l'auto deve rientrare nei box - ha aggiunto il reporter -. Poi, senza un'apparente ragione, la monoposto ha accelerato andando a schiantarsi contro il camion a circa 30-40 miglie l'ora".



"E' stato tutto molto scioccante perché il casco della De Villota è saltato via, la pilota spagnola è rimasta incastrata dentro l'abitacolo e non ha dato segni di vita per circa 10-15 minuti dall'impatto - ha proseguito il giornalista -. Dopo circa un quarto d'ora, mentre gli addetti, intervenuti immediatamente, si affaccendavano intorno alla monoposto, la De Villota ha mosso le mani, ma c'è voluto almeno un'ora prima che lo staff dell'ambulanza si sentisse sicuro di poterla trasferire dall'abitacolo della monoposto al mezzo di soccorso".



Per la De Villota, 32enne figlia dell'ex pilota di formula uno, Emilio De Villota, si trattava dell'esordio sulla monoposto della scuderia russa Marussia F1 Team, che ha rilevato la Virgin Racing del magnate Richard Branson. In precedenza la De Villota aveva lavorato per la Renault e aveva gareggiato nella F3 spagnola e aveva preso parte alla 24 Ore di Daytona.