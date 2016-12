foto Afp Correlati Del Piero regala ai fan un video con le foto più belle 13:41 - “Finisce qui il più bel sogno che avrei potuto sognare”. Da sabato 30 giugno 2012 Alex Del Piero non è più un giocatore della Juventus. Il contratto è scaduto e lo storico capitano saluta i tifosi con un lungo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. E lascia in eredità la sua maglia, la numero 10: “Felice che altri, dopo di me, possano indossarla. Arrivederci, ragazzi. Grazie di tutto”. - “Finisce qui il più bel sogno che avrei potuto sognare”. Da sabato 30 giugno 2012 Alex Del Piero non è più un giocatore della Juventus. Il contratto è scaduto e lo storico capitano saluta i tifosi con un lungo messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale. E lascia in eredità la sua maglia, la numero 10: “Felice che altri, dopo di me, possano indossarla. Arrivederci, ragazzi. Grazie di tutto”.

"Niente rimpianti o nostalgia"

“Non c'è rimpianto né nostalgia” scrive Del Piero. Ma un po' di amaro in bocca sì, addolcito solo dall'incredibile affetto che i tifosi juventini hanno recentemente dimostrato di provare per il loro capitano: “Tutti i ricordi, tutte le gioie, tutti i trionfi e, per dirla tutta, anche qualche recente amarezza. Oggi tutte queste immagini mi passano davanti e a un certo punto si appannano e si dissolvono in quell'abbraccio meraviglioso della mia ultima partita a Torino”.



"Ho svuotato l'armadietto"

Come tutti i dipendenti, anche Alex è stato costretto a prendere le sue cose “dall'ufficio” prima di lasciare: “Qualche tempo fa, prima di partire per le vacanze, ho svuotato il mio armadietto a Vinovo e, uscendo dal campo d'allenamento, mi sono fermato là dove per molti mesi mi avete aspettato voi per un una foto, un autografo, un saluto. Sotto la neve, il gelo, la pioggia, il sole che picchia. Ma questa volta sono io a salutarvi e a ringraziarvi, come voi avete fatto con me”.



"Qualcuno nel mondo sogna la mia maglia numero 10"

La sua maglia numero 10 non sarà ritirata. Dalla prossima stagione, sul retro ci sarà un altro nome. “Rimane quella maglia che ho amato e amerò sempre, che ho desiderato e rispettato, senza alcuna deroga, senza sconti. Sono felice che altri dopo di me possano indossarla, anche e soprattutto la '10' che da quando esistono i nomi sulle maglie bianconere, ha sempre portato il mio. Sono felice per chi la indosserà l'anno prossimo, sono felice che da qualche parte, in Italia e nel mondo, qualcuno sta sognando di indossarla. E sarei orgoglioso che volesse ripercorrere la mia storia, come io ho fatto con altri campioni, altri esempi, altre leggende”.



"Per sempre uno di voi"

Infine il commiato del campione: “Da domani non sarò più un giocatore della Juventus, ma rimarrò per sempre uno di voi. Adesso comincia un'altra avventura. E io sono carico come 19 estati fa. Arrivederci, ragazzi. Grazie di tutto”.