Campionato universitario verso le fasi finali

Studenti universitari e calcio. Un connubio inossidabile. Cosa non si farebbe per rimanere lontani anche solo per un attimo dai libri, o per distrarsi dopo ore di studio in biblioteca o nella propria camera. Ecco quindi il campionato universitario, il torneo di calcio a sette a cui partecipano giovani provenienti da tutte le università milanesi (Iulm, Cattolica, Bocconi, Brera, Politecnico, Bicocca, Statale).

Nella competizione ogni squadra ha potuto contare non solo su studenti ma anche su un massimo di tre esterni, giocatori tecnicamente più dotati in grado di alzare il livello della manifestazione. Iniziato quasi otto mesi fa il torneo si sta ormai avviando alla conclusione. Tra le partite più attese le semifinali previste per lunedì 11 giugno alle ore 21:30. La finalissima è fissata per il 20 giugno alle ore 20:45. Il campo da gioco sarà quello del centro sportivo Triestina in via Fleming 13 a Milano.