Villarreal in lutto, morto il nuovo allenatore

- Il nuovo allenatore della squadra spagnola del Villarreal, Manolo Preciado, è morto improvvisamente la scorsa notte. 54 anni, il tecnico era stato scelto dai dirigenti spagnoliin seconda divisione. Venerdì era in programma la sua presentazione alla stampa.

Un fulmine a ciel sereno. Manolo Preciado da qualche giorno era in cura a causa di un virus. Ma nessuno poteva aspettarsi che un infarto lo uccidesse improvvisamente.



Nella sua carriera aveva sempre allenato in Spagna: Racing Santander, Levante, Alaves, Murcia e, più recentemente, Sporting Gijon. La sua esperienza allo Sporting, conclusasi con un esonero nel gennaio scorso, gli ha regalato anche due delle più grandi soddisfazioni della sua carriera: la promozione nella massima serie e, ad aprile dello scorso anno, la clamorosa vittoria contro il Real Madrid di José Mourinho. Era da ben nove anni che i Blancos non perdevano una partita al Santiago Bernabeu.

Nella vita di Preciado tante soddisfazioni in campo ma anche tanti drammi in famiglia. Nel 2002 Preciado perse la moglie, malata di tumore. Nel 2004, in un incidente stradale, morì suo figlio. Lo scorso anno, poi, suo padre perse la vita investito da un'automobile.