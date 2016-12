Prandelli: "Così torniamo coi piedi per terra"

"Abbiamo subito troppo e commesso troppi errori, speriamo siano capitati tutti stasera", così il ct dell'Italia, Cesare Prandelli. "Adesso abbiamo 5-6 giorni per lavorare e correggere i difetti. Loro erano già pronti mentre noi dobbiamo recuperare tempo - ha aggiunto - Paradossalmente era meglio aver perso così di brutto così torniamo con i piedi per terra. Lavoreremo tanto e sono certo che saremo pronti".

"Dobbiamo lavorare"

"La Russia - ha continuato il ct - dal punto di vista fisico e del temperamento e' sembrata piu' avanti di noi. Dobbiamo lavorare. Il problema non e' di un reparto, parte dall'attacco che se non aiuta il centrocampo lo fa andare in sofferenza, poi manca equilibrio in mezzo e la difesa soffre. Paradossalmente meglio avere perso di brutto stasera, cosi' torniamo con piedi per terra". A chi gli ha chiesto, infine, di rivolgere un pensiero a Criscito, Prandelli ha risposto che il difensore "sa cosa ci siamo detti. Ci siamo parlati, abbracciati, abbiamo affrontato questo discorso con serenita'. Vedi - ha concluso il ct - pur dovendo parlare della partita, si parla sempre di queste cose. Lui sa che ha trovato affetto da parte nostra".

"Tre punte impossibile"

"In questo momento e' impossibile proporre le tre punte". Ha dato una risposta secca il ct azzurro Cesare Prandelli in conferenza stampa a chi gli ha chiesto come ha visto la squadra quando ha inserito il tridente. E a proposito della possibile difesa a tre, il ct ha spiegato che "Devo pensare di potere cambiare o provare a cambiare. Vediamo come va. Poi decideremo". Nel corso della conferenza stampa post partita Prandelli ha risposto anche a una domanda su quanto abbia inciso la polemica sul calcio scommesse. "Per ora e' stato un periodo difficile, complicato - ha detto - ma da questa sera probabilmente parleremo solo di calcio, perche' tutti ci siamo preoccupati per il risultato".