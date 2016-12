Boing Cup, al via la quinta edizione

foto Tgcom24 Correlati Segui il torneo in diretta 10:25 - Al via la quinta edizione della Boing Cup, un torneo di calcio giovanile organizzato con l’aiuto di più compagini aziendali, nonché del AC Monza e di svariati amici. Il torneo, nato per gioco oramai cinque anni fa è oggi una piccola istituzione per il calcio dei ragazzini. Il torneo si svolgerà a Monzello con la mattina 3 gironi da quattro squadre e due “semifinali” per stabilire le tre prime, le tre seconde e le tre terze e le tre quarte. Nel pomeriggio, invece, quattro triangolari dove le tre prime, le tre seconde, le tre terze e le tre quarte giocheranno tra di loro tre partite di un tempo unico di 20 minuti. - Al via la quinta edizione della Boing Cup, un torneo di calcio giovanile organizzato con l’aiuto di più compagini aziendali, nonché del AC Monza e di svariati amici. Il torneo, nato per gioco oramai cinque anni fa è oggi una piccola istituzione per il calcio dei ragazzini. Il torneo si svolgerà a Monzello con la mattina 3 gironi da quattro squadre e due “semifinali” per stabilire le tre prime, le tre seconde e le tre terze e le tre quarte. Nel pomeriggio, invece, quattro triangolari dove le tre prime, le tre seconde, le tre terze e le tre quarte giocheranno tra di loro tre partite di un tempo unico di 20 minuti.

Quest’anno parterre delle squadre ulteriormente arricchito ospitando anche l’Arsenal che si aggiunge a Milan, Inter, Lazio, Genoa, Atalanta; Chievo Verona, Cremonese, il Monza, i Devils, la Pro sesto e l’Orpas. Sul nostro sito l'evento sarà trasmesso interamente in diretta streaming. Al termine del torneo Antonio Casanova terrà un piccolo spettacolo. Boing e Mediaset forniranno come di consueto premi per tutti i ragazzi oltre all’animazione della giornata e della premiazione”