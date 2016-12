Addio a Edoardo Mangiarotti, il re della scherma

- E' morto all'età di 93 anni nella sua casa di via Solferino a Milano il grande schermidore Edoardo Mangiarotti. Con le sue tredici medaglie (sei ori, cinque argenti e due bronzi) è stato l'italiano più medagliato nella storia delle Olimpiadi. Lo ha confermato la famiglia. La morte è giunta per probabile crisi cardiaca.

È stato il più grande atleta della scherma italiana, unico schermitore due volte portabandiera alle olimpiadi. Con 6 medaglie d'oro, 5 d'argento e 2 di bronzo è a tutt'oggi l'atleta italiano più medagliato sempre: nella classifica mondiale è quarto, alle spalle di Larissa Latynina a quota 18 medaglie, Michael Phelps con 16 e Nikolai Andrianov con 15. Ma i suoi record non si fermano qui: oltre alle 13 medaglie olimpiche, sono 26 i premi conquistati nei campionati del mondo, di cui la metà sono ori.

Una vita per la scherma

Edoardo Mangiarotti era nato a Renate, in provincia di Milano, il 7 aprile 1919. Figlio d'arte, è cresciuto grazie agli insegnamenti del padre Giuseppe Mangiarotti, già schermidore di prestigio internazionale che aveva indossato la divisa azzurra alle Olimpiadi di Londra nel 1908. Non tirava più scherma dalle Olimpiadi di Roma del 1960: nel 1981 era stato insignito dal Comitato Olimpico Internazionale dell'Ordine olimpico di bronzo e nel 1998 gli era stata conferita la massima onorificenza italiana dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro che lo ha nominato Cavaliere di Gran Croce. Era riuscito a trasmettere la sua passione per la scherma anche alla figlia Carola, che ha rappresentato l’Italia come tiratrice alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e di Mosca nel 1980.

Il ricordo

La notizia della morte di Edoardo Mangiarotti ha trovato il mondo della scherma riunito a Bologna, dove sono in corso i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici. È stato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, a dare la notizia agli atleti, interrompendo gli assalti e invitando tutti ad osservare un minuto di raccoglimento. "Tutti noi perdiamo un punto di riferimento - ha detto commosso il Presidente federale - Con Edoardo Mangiarotti se ne va una pagina delle storia della scherma italiana e dello sport azzurro. Interpretando il suo pensiero, vi esorto - ha detto ancora Scarso rivolgendosi agli atleti - ad infondere in pedana la stessa passione e lo stesso entusiasmo che sono stati tratti distintivi del suo essere atleta, maestro, dirigente, ma soprattutto uomo di sport".

La camera ardente per il re della scherma sarà aperta da domani nella sua abitazione di via Solferino 24, nel centro di Milano. Mangiarotti aveva dovuto declinare l'invito alle Olimpiadi di Londra, per l'aggravarsi dei problemi cardiorespiratori. Proprio la capitale inglese gli aveva dedicato una stazione della metropolitana.