foto LaPresse

22:54

- Con la Juventus campione in anticipo e il Milan sicuro secondo l'ultima giornata di campionato ha deciso i piazzamenti per le coppe europee e l'ultima retrocessione. L'Udinese va ai preliminari di Champions League, Lazio, Napoli e Inter vanno in Europa League. Si salva il Genoa, mentre il Lecce retrocede in serie B.