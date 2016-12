Juve campione d'Italia: il film dello scudetto

- Una cavalcata trionfale, senza nemmeno una sconfitta e al termine di un estenuante duello col Milan. La Juventus torna a festeggiare lo scudetto, portando a degna conclusione un cammino quasi perfetto, che l'ha vista al comando della classifica per quasi tutto il torneo, salvo una leggera flessione tra febbraio e marzo che consente ai rossoneri di portarsi in testa. Ma i passi falsi con Fiorentina e Bologna costano cari al Milan, costretto a ricedere lo scettro alla squadra di Conte che, guarita dalla 'pareggite', inanella un successo dopo l'altro fino al trionfo finale.

2° GIORNATA (9-10-11/09/11) - Si comincia con la seconda giornata visto che la prima e' stata rinviata causa sciopero dei giocatori. Partono bene Juve (4-1 al Parma) e Napoli (3-1 a Cesena), la Lazio ferma il Milan sul 2-2 a San Siro, male Inter e Roma: i nerazzurri cedono 4-3 al Palermo, i giallorossi sono sconfitti all'Olimpico dal Cagliari.

3° GIORNATA (17-18/09/11) - Il Napoli batte al San Paolo il Milan 3-1 con tripletta di Cavani e resta a punteggio pieno come la Juve (1-0 a Siena). A quota 6 anche Cagliari e Udinese.

4° GIORNATA (20-21-22/09/11) L'Udinese pareggia col Milan a San Siro (1-1) e resta in testa con Juve (1-1 col Bologna) e Genoa (3-0 al Catania). Napoli ko col Chievo.

5° GIORNATA (24-25/09/11) - Juve e Udinese sempre al comando nonostante i pareggi con Catania (1-1) e Cagliari (0-0). Prime vittorie stagionali per Milan (1-0 sul Cesena), Inter (3-1 a Bologna) e Roma (1-0 a Parma).

6° GIORNATA (1-2/10/11) - Una doppietta di Marchisio stende il Milan e la Juve resta al comando con l'Udinese (2-0 al Bologna).

7° GIORNATA (15-16/10/11) - Udinese e Juve restano in testa nonostante i pareggi con Atalanta e Chievo, il Napoli cade in casa contro il Parma, il Milan torna al successo col Palermo.

8° GIORNATA (22-23/10/11) - L'Udinese batte il Novara e resta sola in testa, davanti alla Lazio seconda (2-0 a Bologna) mentre la Juve viene bloccata sul 2-2 dal Genoa e scivola al terzo posto. Incredibile rimonta del Milan (da 0-3 a 4-3 a Lecce con tripletta di Boateng).

9° GIORNATA /(25-26-27/10/11) - La Juve batte la Fiorentina 2-1 ed è sola in testa, complici la sconfitta dell'Udinese a Napoli (0-2) e il pari interno della Lazio (1-1 contro il Catania). A due punti dalla vetta il Milan (4-1 al Parma).

10° GIORNATA (29-30/10/11) - La Juve espugna San Siro (2-1 all'Inter) e resta davanti a Lazio (3-0 a Cagliari), Udinese (1-0 sul Palermo) e Milan (3-2 alla Roma all'Olimpico).

11° GIORNATA (5-6/11/11) - Rinviate per maltempo Genoa-Inter e Napoli-Juve, Udinese e Lazio ne approfittando per andare in testa grazie alle vittorie su Siena (2-1) e Parma (1-0), col Milan a una lunghezza dopo il poker rifilato al Catania.

12° GIORNATA (19-20/11/11) - L'Udinese cade a Parma, la Lazio non va oltre lo 0-0 a Napoli e viene raggiunta in testa dalla Juventus (3-0 al Palermo), che scavalca anche il Milan (0-0 a Firenze).

13° GIORNATA (25-26-27/11/11) - La Juve si aggiudica il big match dell'Olimpico con la Lazio e ottiene il primato solitario, seguita a una distanza da Milan (4-0 al Chievo) e Udinese (2-0 alla Roma).

RECUPERO 11° GIORNATA (29/11/11) - Spettacolare pari al San Paolo, con la Juve che rimonta il Napoli da 1-3 a 3-3 e resta imbattuta al primo posto, con due punti su Milan e Udinese.

14° GIORNATA (2-3-4-5/12/11) - La Juve batte il Cesena 2-0 e resta a +2 su Milan (2-0 a Marassi sul Genoa) e Udinese (1-0 a San Siro contro l'Inter).

15° GIORNATA (10-11-12/12/11) - La Juve viene bloccata sull'1-1 dalla Roma all'Olimpico e viene raggiunta in testa dall'Udinese (2-0 sul Chievo), a -2 resta il Milan (2-2 a Bologna) in compagnia della Lazio (3-2 a Lecce con doppietta Klose).

16° GIORNATA (17-18/12/11) - La Juventus batte il Novara 2-0 e torna sola al comando grazie al pari (2-2) tra Lazio e Udinese. Friulani a -2 in compagnia del Milan (2-0 al Siena).

RECUPERO 1° GIORNATA (20-21/12/11) - Al 'Friuli' la Juve impatta sullo 0-0 contro l'Udinese e viene raggiunta in testa dal Milan (2-0 a Cagliari).

17° GIORNATA (7-8/01/12) - Tutto immutato nelle prime posizioni con le vittorie di Juve (1-0 a Lecce), Milan (2-0 a Bergamo) e Udinese (4-1 al Cesena).

18° GIORNATA (14-15-16/1/12) - Milito decide il derby di San Siro, la Juve pareggia in casa col Cagliari ma resta sola in testa alla classifica, a +1 sul Milan. Terza resta l'Udinese, ko a Genova (3-2), quarta la Lazio (2-0 all'Atalanta) davanti all'Inter, a -6 dalla vetta.

19° GIORNATA (21-22/1/12) - La Juve espugna Bergamo ed e' campione d'Inverno, Milan sempre a -1 (3-0 a Novara con doppietta Ibrahimovic), Udinese sempre terza (2-1 sul Catania).

20° GIORNATA (28-29/1/12) - Continua il testa a testa tra Juve e Milan: i bianconeri battono l'Udinese, che scivola a -6, i rossoneri superano 3-0 il Cagliari.

21° GIORNATA (31/1-1-2/2/12) - Quattro partite rinviate per neve, tra cui Parma-Juve ma i bianconeri restano in testa grazie alla vittoria della Lazio sul Milan (2-0).

22° GIORNATA (4-5/2/12) - La Juve frena in casa col Siena (0-0) ma resta a +1 sul Milan, bloccato sullo stesso risultato dal Napoli. Continuano a perdere terreno Udinese (2-3 a Firenze) e Lazio (2-3 a Genova).

23° GIORNATA (9-11-13/2/12) - La neve ferma ancora la Juve (rinviata la partita col Bologna), il Milan vince a Udine e vola in testa alla classifica a +2 sui bianconeri.

RECUPERO 21° GIORNATA (15/2/12) - La Juve non va oltre lo 0-0 a Parma e resta a -1 dal Milan primo.

24° GIORNATA (16-17-18/2/12) - Il Milan vince a Cesena e resta a +1 davanti alla Juventus, che supera il Catania 3-1 in rimonta.

25° GIORNATA (25-26/2/12) - Finisce in parità, ma tra molte polemiche, lo scontro diretto di San Siro tra Milan e Juventus: 1-1, a Nocerino replica Matri con i rossoneri che restano a +1. Ma Allegri reclama per il gol non convalidato a Muntari nonostante la palla avesse oltrepassato abbondantemente la linea bianca, Conte dal canto suo recrimina per una rete annullata a Matri per fuorigioco dubbio.

26° GIORNATA (3-4/3/12) - Poker a Palermo e Milan a +3 sulla Juve, fermata in casa sull'1-1 dal Chievo.

RECUPERO 23° GIORNATA (7/3/12) - Altro pari per la Juve a Bologna (1-1) e Milan che resta in testa a +2 sui bianconeri. 27 GIORNATA (9-10-11/3/12) Il Milan batte il Lecce 2-0 e allunga a +4 sulla Juve, bloccata sull'ennesimo pari sul campo del Genoa (0-0). 28 GIORNATA (17-18-19/3/12) Resta invariato il distacco tra Milan (2-0 a Parma) e Juve (5-0 a Firenze).

29° GIORNATA (24-25/3/12) - Il Milan batte la Roma 2-1 con una doppietta di Ibra e resta a +4 sulla Juve (2-0 all'Inter).

30° GIORNATA (31/3-1/4/12) - Il Milan frena a Catania (1-1), la Juve batte il Napoli 3-0 e risale a -2.

31° GIORNATA (7/4/12) - La Fiorentina vince a sorpresa a San Siro sul Milan (2-1) con un gol dell'ex bianconero Amauri, la Juve espugna Palermo (2-0) e torna al primo posto, a +1 sui rossoneri.

32° GIORNATA (10-11-12/4/12) - Una punizione di Del Piero regala alla Juve la vittoria sulla Lazio (2-1), il Milan resta a -1 dopo aver espugnato Verona (1-0 al Chievo, decide Muntari).

34° GIORNATA (21-22/4/12) - Anche la Roma viene travolta dalla Juventus (4-0) e, complice il pari del Milan col Bologna (Ibrahimovic nel finale replica a Ramirez), i bianconeri allungano a +3.

RECUPERO 33° GIORNATA (24-25/4/12) - Borriello consente alla Juve di battere il Cesena e rimanere a +3 sul Milan (1-0 sul Genoa, gol vittoria di Boateng).

35° GIORNATA (28-29/4/12) - Distanza immutata tra Juve (4-0 a Novara) e Milan (4-1 a Siena).

36° GIORNATA (1-2/5/12) - Una clamorosa incertezza di Buffon nega alla Juve la vittoria sul Lecce (1-1), il Milan batte invece l'Atalanta e torna a -1.

37° GIORNATA (5-6/5/12) - La Juve vince 2-0 a Trieste contro il Cagliari (campo neutro) grazie alla rete di Vucinic ed all'autorete di Canini. Nel derby di Milano, l'Inter batte il Milan 4-2 (tripletta di Milito e Maicon per i nerazzurri e doppietta Ibrahimovic per i rossoneri) e lo scudetto e' bianconero.