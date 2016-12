Milan vs Juve, la lotta scudetto live su Tgcom24

- E' la serata decisiva per il campionato di Serie A. La Juve, che ha un punto di vantaggio e lo scontro diretto a favore, ha la possibilità di cucirsi sul petto lo scudetto. Chissà se l'Inter farà un favore ai bianconeri bloccando i cugini milanisti nel derby... Intanto la Juventus deve vedersela con il Cagliari. Tgcom24 seguele partite decisive grazie aldi. Vivi con noi la notte più emozionante.Ecco qui il commento del tifoso juventino.

QUI TRIESTE

22:37 Da tutta Italia tirate fuori la bandiera dell'orgoglio: lo scudetto è nostro

22:33 Gooooooooodoooopooooooooooooooo

22:30 Goooooooooooooooo! Milito è bianconero... Lo scudetto viaggia verso Trieste: è tutto bellissimo

22:26 Rigore per l'Inter boh momento forse cruciale

22:25 Goooooooooooo: 2 a 0 l'Italia bianconera gode

22:23 Andiamo Canini meglio di Belen noi ci siamo. Adesso fate quello che volete

22:18 Conte leva Matri non lo sopporto più... Guarda anche meglio Boriello ma Matri basta basta

22:11 Brutta partita. Juve nervosa

22:03 Il Cagliari non molla e in campo sono botte da orbi

21:55 Che il Milan stasera vinc io lo do per scontato, siamo noi che dobbiamo fare il nostro

21:53 Dai Matri invece che alla velina pensa a buttarla dentro una buona volta daiiii

21:51 Conte ricompra Trezeguet nell'intervallo così la chiudiamo davvero

21:40 Ma quanto è odioso Ibra, gli manca la sigaretta in bocca e sembra sempre un bullo sbruffone di periferia

21:40 Intervallo te caldo anche per me

21:32 Voglio vedere dove trovano il coraggio adesso di parlare ancora

21:31 Rigore inventato per il Milan

21:26 Pinilla accidenti a te mi hai fatto prendere un coccolone

21:24 Vi prego non accontentatevi che poi alla fine rischiamo come sempre

21:13 Paura per Lichsteiner speriamo non sia nulla, forza Stephan

21:10 Io guardo la Juve, ma quando cambio c'è sempre l'Inter in attacco. Come mai?

21:06 Voglio il raddoppio, non vogli rischiare nulla non so se è chiaro

21:01 Milito è bianconeroooooooooooooooooo



20:59 Ma il Cagliari ce l'ha con noi... Pressano che neanche il Barcellona

20:54 Ora calma, tutti calmi, tutti anche noi sul divano

20:53 Goooooooooooooooooooooo

20:53 Mirkoooooooooooo

20:52 Un po' imballati, un po' di paura c'è e si vede

20:46 Bellicapelli se stasera non la pianti ti mandiamo in Turchia con Melo!

20:42 Andiamo andiamo andiamo

20:41 Al mio amico TIFOMilan buona partita, noisemprepiùsignori

20:32 E per una sera f... Inter f... Inter no dai proprio non ce la fò



20:30 La formazione: 3-5-2. Gigi, muraglia Barzagli, Bonucci, gorilla Chiellini, turbo Lichtsteiner, guerrero Vidal, mago Pirlo, principino Marchisio, Pepe, bellicapelli Matri, jojer Vucinic. Juvepersempre



20:06 Ma se ve l'abbiamo ridato mercoledì con il Lecce apposta per farvi smettere di fare i "piangina"



19:58 Bianconero come quando ero bambino, finalmente gioco nella squadra più amata d'Italia

19:50 A me più che Thiago Silva mancano due scudetti

19:43 Più forti dei gufi, più forti dei tanti "amici" che ci fanno gli auguri "di cuore"

19:18 "Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi verso le tue conquiste..."

19:12 L'ansia sale, ma Trieste è bianconera e stasera i ragazzi ci devono regalare il sogno