Delio Rossi: "Mi scuso ma niente moralismi"

Ljajic e il giallo delle scuse a Rossi 10:42 - "Chiedo scusa a tutti, ho sbagliato, pago e pagherò. Ma sono infastidito da tanto perbenismo. Ho visto falsi moralisti in questa vicenda. Chiedo scusa alla città, ai giocatori, alla società e a Liajic". Lo ha detto Delio Rossi, allenatore esonerato della Fiorentina. "Il mio gesto è stato deprecabile - ha sottolineato - ma umanamente giustificabile, chiedo rispetto per me, il mio lavoro, la squadra che alleno e la mia famiglia".

"La mia avventura è finita, non come volevo finisse così, il mio è stato un gesto deprecabile, sbagliato ma umanamente anche giustificato". Delio Rossi ha concluso così la sua avventura sulla panchina della Fiorentina dopo il litigio in panchina con il giocatore.



"Gesto deprecabile"

"Il gesto è brutto, deprecabile, se fatto nello spogliatoio passava per virile o sanguigno mentre davanti alle telecamere si parla di violenza. Non è giusto, se il gesto è brutto lo è sempre. Io non ho mai detto di essere padre Pio e la mia strada dice che non ho mai alzato un dito nei confronti di nessuno, non l'ho fatto sui miei figli. Ho sbagliato, pago, sto pagando e pagherò", ha spiegato Rossi. Delio Rossi ha poi ripercorso brevemente la storia personale.



"Mai giudicato nessuno"

"La mia è la storia di un ragazzo che ha iniziato ad allenare i bambini del Foggia per portarli fuori dalle strade, ha allenato gli operai la sera, ha allenato nei campi polverosi della Serie C, e sono arrivato e alleno nei professionisti e non mi sono mai premesso di dare giudizi lesivi nei riguardi di nessuno, ho solo pensato a lavorare. Sono per la cultura dell'esempio, e continuerò ad esserlo", ha proseguito il tecnico citando un proverbio indiano: "Prima di dare giudizi su una persona devi camminare due giorni nei suoi mocassini. Molte volte ferisce più la lingua della spada. Io sono sempre stato uno che è andato avanti sulla sua strada ma su certe situazioni non transigo. Dobbiamo smetterla con il perbenismo, con la maleducazione, è giusto rispettare le regole. Sono pentito e chiedo scusa per il gesto e sto già pagando, ho pagato e pagherò", ha ribadito l'allenatore.



Striscione dei tifosi pro Delio: "Uomo vero"

"Da mercenari circondato, uomo vero ti sei dimostrato", firmato Curva Fiesole 1926. Questo lo striscione affisso dai tifosi della curva Fiesole sui cancelli dello stadio Franchi. Sullo striscione è apparsa anche una mano disegnata dagli stessi tifosi con un cartellino viola.



Il padre di Ljajic annuncia una denuncia, poi ci ripensa

"Nessuno può picchiare mio figlio. Siamo scioccati, stiamo andando a Firenze a parlare con l'avvocato e presenteremo una denuncia penale contro Delio Rossi". Lo ha detto Satmir Ljajic, il padre di Adem Ljajic, il giocatore serbo della Fiorentina al centro dello scontro con l'allenatore Delio Rossi mercoledi scorso a Firenze. Il padre smentisce gli insulti del figlio: "Non ha offeso la madre del tecnico, gli ha detto 'bravo maestro, proprio ben fatto', accompagnandolo con un applauso". Dopo aver annunciato la denuncia, però, il padre del giocatore ci ha ripensato e ha fatto sapere alla Fiorentina che non agirà in sede legale.