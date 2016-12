L'addio di Pep Guardiola

- ''Sono stanco e' il momento di lasciare”. Le ha pronunciate in catalano queste parole di addio al suo barça. Un Pep Guardiola visibilmente emozionato ha detto adios alla squadra più forte dl mondo dopo quattro stagioni costellate da successi. Lascia dunque il profeta del bel calcio, che ha trasformato la squadra blaugrana in una delle più forti di tutti i tempi.

Possesso palla pressoché totale, manovre ariose finalizzate al bel gioco e al gol. Caratteristiche che si ritrovano anche nella sua carriera da giocatore. Giovanili nel Barcellona e poi prima squadra alle dipendenze di mister Cruijff. Tecnica, visione di gioco e personalità hanno fatto di lui un allenatore in campo. Nel ‘92 la prima coppa dei campioni contro la Samp di Vialli e Mancini. E poi una serie infinita di successi: sei Lighe, due Coppe di Spagna, due Supercoppe Uefa e una Coppa delle Coppe.

Una parentesi in Italia nel Brescia di Baggio poi il passaggio dal terreno di gioco alla panchina. Dove vince senza bisogno di un lungo apprendistato. Con Jose Mourinho sono duelli epici, e spesso Pep ha la meglio: celebre la manita, il 5 a 0 del 29 novembre 2010. Da allenatore vince due champions, tre lighe, due coppe del mondo per club, tre Supercoppe di spagna e due Supercoppe europee.

Uno come lui mancherà al Camp Nou. I ringraziamenti per i magnifici quattro anni arrivano per primi dal presidente Rosell. Qualcuno lo vede già su qualche panchina in Italia ma Guardiola ha già detto che non tornerà ad allenare subito. A fine contratto gli subentrerà il vice Tito Viloanova. Ma prima dell’addio ufficiale c’è ancora la finale di Coppa del Re. Un trofeo che potrebbe andare a ingrandire il palmares del grande, elegante Pep.