Serie A, riaperti tutti i giochi - Di' la tua

foto LaPresse

11:44

- I novanta minuti che hanno sconvolto il campionato. Il turno di Pasqua ha invertito capolista e inseguitrice, grazie ad Amauri e alla tenacia della Juve. E ora a sette turni dalla fine non resta che fare tabelle di marcia per vedere chi si aggiudicherà lo scudetto:Ma tutta da rivedere anche la corsa al terzo posto disponibile per la Champions: laallunga ma prima della fine dell'anno dovrà vedersela con Juve, Lecce, Udinese e Inter, squadre ancora in lizza per qualche obiettivo. L'torna a sperare dopo i tre punti con ile soprattutto con il ritrovato Di Natale. Rincorronomentre staccata appare l'Inter (anche se i campioni non le mancano)Lo stesso dicasi per la salvezza: in caduta libera, occhi puntati sulin continua ascesa. A guardarsi le spalle ora sono, avanti di soli due punti.E sui verdetti del campo incombe l'incubo del calcioscommesse