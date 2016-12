Maradona non molla i 40 milioni al Fisco e ora si appella al tribunale dei diritti dell'uomo

foto Ansa Correlati Maradona, rissa coi tifosi per insulti a fidanzata 08:18 - Nuova puntata della telenovela tra Diego Armando Maradona e il fisco italiano. In ballo una quarantina di milioni di euro che il pibe de oro si sarebbe "dimenticato" di pagare all'Erario. Il 5 aprile ci sarà l'udienza a Napoli e nonostante le aperture verso l'Agenzia delle Entrate da parte dell'ex calciatore, i suoi legali hanno iniziato una nuova offensiva: appellarsi alla corte europea per i diritti dell'uomo. - Nuova puntata della telenovela tra Diego Armando Maradona e il fisco italiano. In ballo una quarantina di milioni di euro che il pibe de oro si sarebbe "dimenticato" di pagare all'Erario. Il 5 aprile ci sarà l'udienza a Napoli e nonostante le aperture verso l'Agenzia delle Entrate da parte dell'ex calciatore, i suoi legali hanno iniziato una nuova offensiva: appellarsi alla corte europea per i diritti dell'uomo.

Per cancellare il suo debito mette nero su bianco una denuncia in cui cita sentenze che riguardano i suoi ex compagni del Napoli, Alemao e Careca. Loro non hanno versato nulla allo Stato italiano e per questo Maradona si sente un perseguitato. L'ex ct della nazionale argentina dice di non aver mai ricevuto la notifica di questa presunta evasione che prende in considerazione gli introiti pubblicitari legati all'immagine tra il 1985 e il 1990 che, secondo i giocatori, potevano essere dichiarati all'estero (dove le aliquote sono più basse).



Mentre gli altri si sono difesi (e hanno vinto davanti al Fisco), Maradona pare avere ignorato l'avviso visto che si era già trasferito a Siviglia. Nel frattempo il 5 aprile prossimo ci sarà la prima udienza dove il pibe de oro non sarà presente ma il legale spera di poter chiarire una volta per tutte questa diatriba.