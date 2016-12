Del Piero immortale: ora che fare?

foto LaPresse

23:19

- La vittoria con l'Inter nel derby d'Italia ( leggi la cronaca) non solo rilancia le ambizioni scudetto della Juventus, ma dimostra che i bianconeri hanno una freccia in più al loro arco per questo finale di stagione: Alex Del Piero. Il capitano, che a fine anno terminerà l'ultraventennale rapporto con la società, è un professionista e un esempio: mai una protesta, sempre pronto ad entrare anche per pochi minuti, nessuna polemica. Adesso i tifosi si chiedono: è giusto che la società lo "scarichi" a fine stagione oppure potrebbe ancora dare tanto ai bianconeri?