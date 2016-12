La Malesia è Rossa, trionfano Alonso e la Ferrari

Un grande Alonso e un grandissimo Sergio Perez. Nella fase in cui si è decisa la corsa il messicano della Sauber -Ferrari si è esaltato rimanendo vicino allo spagnolo sempre saldamente distante dalla McLaren di Hamilton e dalla Red Bull di Vettel poi finito lontano a causa di un contatto con Karthikeyan.

Perez a pochi giri dalla fine si era avvicinato ad Alonso, ma per colpa di un piccolo errore si ha chiuso in seconda posizione, secondo posto che comunque per la Sauber vale come una vittoria. Poco prima del via è inziata a cadere la pioggia, che ha movimentato la corsa. Tutti sono partiti con le intermedie, ma dopo pochi giri l'acqua si è intensificata e già al sesto giro tutti i big sono stati costretti a rientrare ai box per mettere le gomme da bagnato estremo.

Da sottolineare una grande partenza di Grosjean che è riuscito a posizionarsi davanti alle due McLaren, ma ha poi sprecato tutto toccando Schumacher. Un disastro per entrambi i piloti che erano in posizione favolosa.Così dopo la partenza Hamilton e Button si sono ritrovati seguiti dalle Red Bull di Webber e Vettel con Alonso bravo a risalire dietro al tedesco.

Al 7° giro la direzione di gara ha deciso di neutralizzare la corsa mandando dentro la Safety car in attesa che la pioggia diminuisse. Speranza vana, perché dopo 4 giri a passo lento è stata esposta la bandiera rossa, 25 minuti dopo la partenza della corsa. Lunga attesa per 50 minuti e poi ripartenza dietro alla vettura di sicurezza.

Dopo 5 giri un Alonso scatenato sorpassa Webber. Momento cruciale il 16° giro quando Hamilton è tornato ai box ma un'esitazione gli è costata la ripartenza dietro ad Alonso(impressionante la velocità dei meccanici della Ferrari). Tornati in pista, colpo di scena Button che forzando un sorpasso su Karthikeyan si è visto sbriciolare l'alettone. L'inglese della McLaren è così dovuto tornare ai box per la riparazione, perdendo posizioni preziose. Sorpassato Perez Alonso si è così trovato al comando.

Lo spagnolo della Ferrari giro dopo giro ha accumulato 6 secondi su Perez, 14 su Hamilton, e addirittura 22 su Vettel. Ma le emozioni non sono finite. Al 40° giro alla sosta per montare le gomme da asciutto, Perez si è avvicinato ad Alonso, ma in fondo al rettilineo d'arrivo una frenata sbagliata ha costretto il messicano ad allargarsi concedendo ad Alonso quei pochi secondi per una vittoria tranquilla della Ferrari.