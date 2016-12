foto Getty

12:46

- Il sorteggio dei quarti a Nyon è stato spietato col Milan che affronterà il Barcellona con andata a San Siro per la terza volta in questa edizione della Champions League. La vincente incontrerà una fra Chelsea e Benfica. Dall'altra parte del tabellone il Real Madrid-Apoel e Bayern Monaco-Olimpique Marseille.L'andata dei quarti è prevista per il 27 e 28 marzo.