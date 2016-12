Ronaldo "schiaccia" la Pulce

La Pulce, 24 anni, già tre volte Pallone d'Oro e con un palmares impressionante alle spalle nonostante abbia solo 24 anni (cinque Liga, cinque Supercoppe spagnole, una Coppa del Re, tre Champions League, due Mondiali per club, due Supercoppe europee), sta convinendo sempre più tifosi, ma c'è anche chi lo relega in secondo (o terzo) piano: Ronaldo.

Secondo il Fenomeno, infatti, "Messi è fantastico, ma non è una leggenda". Per l'ex fuoriclasse di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, "per diventare una leggenda come me, Zidane o Maradona, lui (Messi, ndr) deve ottenere dei successi anche in Nazionale. Al momento non lo possiamo paragonare a questi grandi campioni". Il brasiliano è categorico: "Fino a quando Messi non alzerà la Coppa del Mondo con l'Argentina, resterà soltanto un eccellente giocatore". Amen.