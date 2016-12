Champions: Apoel di rigore, Cipro tra i grandi

foto Ap/Lapresse 00:48 - Clamoroso a Nicosia. L’Apoel ha battuto ai rigori il Lione e si è qualificato per i quarti di finale di Champions League. Una vittoria tutto sommato meritata per i gialli ciprioti. Che dopo essere passati in vantaggio con Manduca al nono minuto non si sono accontentati di difendere il punteggio che pareggiava esattamente quello dell’andata, ma hanno continuato ad attaccare, mettendo in chiara difficoltà i ben più titolati francesi. I novanta minuti si sono comunque chiusi sull’1-0 nonostante diverse occasioni da entrambe le parti. - Clamoroso a Nicosia. L’Apoel ha battuto ai rigori il Lione e si è qualificato per i quarti di finale di Champions League. Una vittoria tutto sommato meritata per i gialli ciprioti. Che dopo essere passati in vantaggio con Manduca al nono minuto non si sono accontentati di difendere il punteggio che pareggiava esattamente quello dell’andata, ma hanno continuato ad attaccare, mettendo in chiara difficoltà i ben più titolati francesi. I novanta minuti si sono comunque chiusi sull’1-0 nonostante diverse occasioni da entrambe le parti.

I supplementari sono filati lisci, con l’unica emozione dell’espulsione dello stesso Manduca autore del gol decisivo quando mancavano 5 minuti alla fine. Si è quindi passati ai rigori, tutti trasformati i primi tre, ma al quarto l’attaccante francese Lacazette si è fatto parare il tiro dal portiere cipriota Chiotis. La successiva trasformazione di Trickovski e l’errore decisivo di Bastos chiudono la partita e qualificano l’Apoel. Un’affermazione storica per il calcio dell’isola mediterranea, mai arrivato prima così in alto, e assolutamente inimmaginabile anche solo pochi anni fa. Ora l’Apoel diventa il boccone più appetitoso per le altre qualificate ai quarti, Milan (e Inter e Napoli se ce la faranno) per prime.

Giacomo Mazzucchelli