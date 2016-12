- L'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A ha rivelato sorprese: tanto buone per i rossoneri, quanto amare per gli juventini. Già perché Zlatan Ibrahimovic è tornato a giocare dopo la squalifica di tre giornate e si è rivelato più in forma che mai.

Una cattiveria e un agonismo unici, da vero fuoriclasse. Autore di una tripletta (in 35 minuti) ai danni del Palermo, Ibra ha saputo portare la sua squadra a più tre sulla Juve e ora il Milan può dirsi in fuga. A mo' di consolazione per i bianconeri, ricordiamo che comunque mercoledì ci sarà il recupero Bologna-Juventus.

Visti lo show del bomber rossonero e l'apatia dei bianconeri fermati dal Chievo (1-1), una riflessione sorge spontanea: se Ibra avesse giocato MIlan-Juve il risultato finale sarebbe stato il pareggio? Oppure è stata proprio la forzata assenza a fargli ritrovare la grinta dei campioni? Mah, chi può dirlo...

Ciò che è certo ora è che un giocatore può davvero trascinare tutta la squadra e Ibrahimovic sembra in grado di farlo. E' lui l'uomo-scudetto? Per non parlare della Champions. E' qui che si vedono i veri campioni e per lo svedese sarà quello l'appuntamento da non mancare, stavolta.

Milan o Juve? Chi ha più chance per lo scudetto? Sarà Ibra a fare la differenza? Di' la tua.