Milan-Juve, la pace è durata due giorni

- Quarantotto ore. Tanto è durata la (finta?) "pace" tra Milan e Juventus, protagoniste di due settimane di schermaglie dialettiche terminate con il duello finale del Meazza di sabato scorso. Duello che ha lasciato sul terreno di gioco due feriti (i club) e un "morto" (l'assistente dell'arbitro, Roberto Romagnoli: per lui carriera a rischio per non aver visto il gol di Muntari, il "non fuorigioco" di Matri e il pugno di Mexes a Borriello). Al termine della sfida scudetto - ma anche durante l'intervallo - sono volate parole grosse e la notte dopo la tempesta non ha aiutato a calmare gli animi. Anzi.

Nemmeno il tempo di accettare il contestato verdetto del campo, e la "battaglia" è continuata a distanza. Anche grazie al consueto - per alcuni, fortunatamente non per tutti - aiuto dei rispettivi siti web. Di sicuro non sono passate inosservate le righe dedicate dal Milan al vecchio amore Andrea Pirlo. Il centrocampista bianconero, però, non è stato punito con la prova televisiva che ha perdonato anche Muntari. Punito, invece, Mexes. E tutti, ancora una volta, infelici e scontenti.

Qualche ora per seppellire le armi ed ecco Andrea Agnelli prendere il telefono per chiamara Adriano Galliani, rivale di campo sì, ma pur sempre un "vecchio amico" al fianco del quale sono state combattute anche le guerre più cruente. Durante la telefonata, l'ad del Milan si sarebbe scusato per aver inveito contro Antonio Conte e contro lo stesso Agnelli nell'intervallo della partita di sabato e per aver puntato il dito verso Pirlo sul sito del club rossonero.

Bene. Tutti si aspettavano che la pace - se così si può chiamare - sarebbe stata ufficialmente sancita oggi, quando Agnelli e Galliani si sono recati in Lega per votare la fiducia al presidente Beretta. Galliani ha parlato di ferita ancora aperta ma di amicizia intatta, Agnelli ha ricordato di aver ricevuto le scuse dell'amministratore delgato rossonero. Tutto finito, quindi? Manco per idea. La conferenza stampa di Conte, cominciata un paio di ore dopo le interviste rilasciate da Galliani e Agnelli, è scivolata via liscia. Quella di Allegri, cominciata una manciata di minuti dopo quella di Conte, ha riservato una (brutta) sorpresa. "Il Milan non ha cercato la polemica, il teatrino lo hanno montato loro" ha dichiarato l'allenatore toscano. Un respiro dopo la freccia scagliata, ed ecco di nuovo le armi pesanti: "La società non ha motivo per scusarsi con la Juve". Qualche minuto e arriva la precisazione di Galliani: "Le mie sono state scuse personali, non da parte del club". Chi ci capisce qualcosa, alzi la mano. Forse ha ragione il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini: "Milan e Juve fanno finta di litigare: se c'è da spartire il bottino in Lega, vanno d'accordissimo".