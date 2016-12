- Suscitano clamore le parole del portiere Gigi Buffon sul gol di Muntari annullato al Milan. "Non ho visto se la palla è entrata, ma non avrei aiutato l'arbitro" ha dichiarato il giocatore, simbolo indiscusso della Juventus. Il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, si è detto deluso dal comportamento del portiere bianconero e della Nazionale: "Ha detto cose che si poteva risparmiare e non è un esempio per i giovani".

Se quello di Buffon non può essere un comportamento del tutto sportivo, è anche vero che il nostro calcio è pieno di esempi negativi, di gran lunga peggiori. Buttarsi in area alla ricerca di un rigore è praticamente all'ordine del giorno. Per non parlare delle simulazioni o dei falli accentuati. A confronto, le parole di Buffon sono inezie. In fondo, sta all'arbitro stabilire se la palla è dentro oppure no, non certo al portiere.

"Il calcio sta rischiando molto, si vedono cose non gratificanti", ha poi aggiunto Marcello Nicchi. "Ogni volta che la palla arriva in area ci sono cinque giocatori che si strattonano, tutti a reclamare, atteggiamenti di dissenso nei calci d'angolo, è una protesta continua, non so cosa stia accadendo a questi giocatori che non accettano niente".

"Da ora in poi - prosegue il presidente dell'Aia - applicheremo il regolamento alla lettera. Sono d'accordo sul fatto che non passi il messaggio che si deve fischiare di meno. Oggi il calcio è diventato televisivo e l'arbitro è l'unico che va in campo con il regolamento, poi le partite ormai le arbitrano le televisioni e quello è un altro arbitraggio, perché loro lo fanno con un mezzo elettronico".

Il guardalinee: "Quella partita mi terrorizza"

Il guardialinee Roberto Romagnoli, che durante Milan-Juve ha sbagliato tutto o quasi, agli amici, il giovedì prima del match, aveva confessato: "Sono terrorizzato per questa partita di Milano". Eppure si tratta di un guardalinee stimato e più che esperto, con all'attivo cento gare di serie A e alcune apparizioni in Champions e Europa League.

Thiago Silva: "Avrei fatto come Buffon"

In occasione del 'gol fantasma' anche Thiago Silva si sarebbe comportato come il portiere bianocnero. Il difensore rossonero, infatti, ha dichiarato: ''Secondo me è giusto, anch'io avrei fatto lo stesso, il calcio è la mia vita è il mio lavoro, avrei fatto come lui, non avrei parlato. Però in una partita così importante l'arbitro non può sbagliare''. Il calciatore si è poi espresso a favore della moviola in campo.

Nella foto Ansa un'immagina ironica che circola in Rete