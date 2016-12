Veleni di Milan Juve, parola ai lettori

07:24

- Da un lato c'è il Milan, furente per un raddoppio non visto, dall'altro la Juve, che reclama per un gol annullato per un fuorigioco dubbio. In mezzo c'è l'arbitro Tagliavento, che non è piaciuto a nessuno. E in mezzo ci sono anche Allegri, Conte, Galliani, Marotta, tutti più o meno arrabbiati con la parte avversa ma, ovviamente, anche con il direttore di gara. Si riaccende la rivalità Milan-Juve, insomma, ma si riaccende nella maniera peggiore, dopo una partita gagliarda ma nervosa, che avrà strascichi.