Superbike, muore pilota 17enne

Tragedia sul tracciato australiano di Phillip Island, dove domani parte il Mondiale Superbike: il diciassettenne Oscar McIntyre è morto in un incidente durante la prima prova del campionato nazionale Superstock 600. Il giovanissimo centauro è caduto al 12° giro: inutili i soccorsi. Altri due piloti coinvolti non sono invece in pericolo di vita.

Cancellata la Superpole, Biaggi: "Giusto così"

La Superpole del Gp di Australia sul circuito di Phillip Island è stata cancellata per il grave incidente che ha coinvolto Oscar McIntyre, deceduto in seguito alle lesioni riportate. "Ogni dichiarazione sembra superflua - la prima reazione del pilota dell'Aprilia - siamo molto amareggiati per quanto successo, non conosciamo i dettagli ma e' sembrato logico sospendere la sessione. Partiremo per le gare in seconda posizione, penso che la Superpole non avrebbe cambiato molto gli equilibri emersi durante le prove. Il mio obiettivo e' partire bene e puntare a due buoni risultati, il lavoro svolto in questi giorni sembra potercelo permettere".