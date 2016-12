A Napoli tutto pronto per la sfida col Chelsea

“Favorito a chi?”

Il fatto è che il Napoli è in gran forma, animato da quell’eccitazione – sana – che ti prende quando c’è in ballo qualcosa di grosso. Al contrario, la testa del Chelsea, è animata da pensieri più fiacchi. Ma Mazzarri fa in fretta a strapparsi di dosso l’etichetta del favorito. «Non ci facciamo prendere da questo strano modo di vedere le cose» replica alla notizia che le agenzie di scommesse danno per probabile la vittoria del Napoli.

Retropensiero

Ma al di là della prudenza, in città resta un retropensiero contagioso e diffuso. Quello di poter combinare qualcosa di grande. Come l'impresa del 22 novembre, con l'insperata eliminazione del Manchester City 2-1. In panchina ci sarà Portalupi: Mazzarri sconta due giornate di squalifica per lo spintone a un avversario nella partita di Villareal. Un'assenza che potrebbe pasare. In campo si cercherà di scatenare Hamsik, Lavezzi e Cavani. Senza dimenticare che si tratta solo dell'andata e il must è di non prendere gol in casa.

Panchina che scricchiola

Dal risultato della partita di stasera dipenderà la sorte di Villas Boas, che se non riuscisse a superare il turno sarebbe costretto a dire addio alla panchina della squadra londinese.