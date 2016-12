Milan-Juve, la bufera prima della tempesta

- L'appuntamento è fissato per sabato, ore 20.45, stadio Meazza. Milan-Juventus, in palio una fetta (grossa, molto grossa) dello scudetto. Che il Milan vorrebbe (ri)conquistare per bissare il successo dello scorso anno e che la Juve vorrebbe (ri)conquistare per tornare sul tetto d'Italia sei anni dopo l'ultimo tricolore vinto sul campo e "scippato" dalla gestione Moggi (o dalla Giustizia sportiva, dipende dai punti di vista). La posta in palio è enorme, la tensione - se possibile - lo è ancora di più. Le schermaglie dialettiche sull'asse Milano-Torino sono iniziate il 30 gennaio scorso e difficilmente termineranno prima del fischio d'inizio del big match del Meazza. Ripercorriamone le tappe:

30 gennaio, Antonio Conte (allenatore Juventus): "L'ho detto e lo ribadisco, il Milan non è favorito per lo scudetto, è super favorito".



4 febbraio, Massimiliano Allegri (allenatore Milan): "Conte dice che i favoriti siamo noi? Credo che sottovaluti la sua Juve. A me non piace sottovalutare i miei calciatori".



5 febbraio, Beppe Marotta (dg. e ad. Juventus): "Così non va, la capolista deve essere diretta da un arbitro internazionale. Designazione non all'altezza, come la direzione di Peruzzo (il riferimento è al rigore non assegnato dall'arbitro per il fallo di mano di Vergassola in Juventus-Siena 0-0, ndr).



7 febbraio, Massimiliano Allegri: "Le parole di Marotta? Io e il Milan abbiamo uno stile diverso. Si parla di aiutare gli arbitri, poi però si solleva un polverone..."



8 febbraio, Giorgio Chiellini (difensore Juventus): "Ibra? Con Storari ha fatto come con Aronica in Milan-Napoli. Uno schiaffetto che qualcuno dovrà pur aver visto... (dopo Milan-Juve 1-2, andata della semifinale di Coppa Italia, ndr)"



9 febbraio, Massimo Ambrosini (capitano Milan): "Chiellini ha sbagliato, andare a fare la spia non è bello. Come a scuola: maestra, mi ha dato uno schiaffo..."

9 febbraio, Adriano Galliani (ad. Milan): "Chiellini non mi è piaciuto. Da un giocatore della Nazionale, mi aspetto unh comportamento diverso".



10 febbraio, Beppe Marotta: "Chiellini non ha fatto la spia, ha solo risposto a una domanda di un giornalista".



15 febbraio, Antonio Conte: "Tira una brutta aria, hanno paura a darci un rigore a favore. Perché? E' il segreto di Pulcinella, basta guardarsi indietro per capire" (dichiarazioni al termine di Parma-Juve, bianconeri scontenti per l'arbitraggio di Mazzoleni che sorvola sui possibili falli da subiti da Giaccherini e Pirlo, ndr).



19 febbario, Massimiliano Allegri: "Tra sei giorni ci sarà lo scontro diretto, ultimamente si sono dette troppe cose. Certo mi sarei divertito se avessero annullato il gol di Chiellini contro il Catania" (il difensore bianconero ha realizzato il gol del 2-1 con un perentorio stacco di testa con il quale ha 'travolto' il difensore Marchese, ndr).

Le polemiche, insomma, non sono terminate. Allegri ha lanciato l'ennesimo amo. In attesa che qualcuno lo raccolga, spazio ai commenti. Condizionati dal tifo?