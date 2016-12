Crollo Inter, via al processo: non si salva nessuno

- "Josè Mourinho, Josè Mourinho": un solo coro ha riempito lo stadio di San Siro al termine di Inter-Bologna. Sugli spalti, nessuna contestazione violenta, solo spazio per la nostalgia. Per quello che è stato e che, forse, non sarà mai più. I tifosi nerazzurri sono tornati a casa così dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, la decima in 24 partite (non accadeva dal 46'-47'). Moratti, a casa, c'era tornato già prima, per la precisione al minuto 20' del secondo tempo. Aveva già visto abbastanza e non aveva le energie necessarie per affrontare il plotone d'esecuzione, rappresentato dal nutrito gruppo di giornalisti pronti all'assalto nel parcheggio del Meazza armati di microfoni e telecamere.

Il presidente ha preferito non infierire su allenatore e calciatori, "avvisati" già dopo il poker subìto a Roma due settimane fa. Adesso non resta che aspettare. Ranieri - che ieri si è limitato a rivolgere le proprie scuse a Moratti e tifosi - rischia la panchina; Figo si sta già scaldando, con più intensità di quando metteva i parastinchi. Il processo sommario, insomma, è appena iniziato, e sul banco degli imputati finiranno tutti, nessuno eslcuso.

Difficile dare spiegazioni, trovare possibili giustificazioni a un simile crollo. La magica notte di Madrid è distante un anno e mezzo appena.

La squadra più forte d'Europa è diventata una delle più deboli d'Italia. Perché? La mente, inevitabilmente, corre a Mourinho. Lo Special ha vinto, ha stravinto, ed è fuggito. Perché i fenomeni capiscono prima quando è il momento di mollare. Mou ha tirato fuori il 110% dai suoi calciatori, li ha svuotati e poi è andato ad allenarne altri.

Serviva una reazione della società, ma Moratti si è fatto fregare dalla gratitudine. C'erano offerte importanti per Milito e Maicon, ma sono state rispedite al mittente. E' stato chiamato Benitez, ma lo spagnolo voleva Mascherano, "odiato" da Zanetti e Cambiasso. E così si è presto creata una frattura che non è stata mai ricomposta. Vinto il Mondiale, Benitez ha sbottato e Moratti, per la seconda volta, si è fatto fregare. Via Benitez, dentro Leonardo il quale, dopo sei mesi, ha fregato Moratti partendo per Parigi dall'oggi al domani.

Il resto, è storia recente. Il caos Gasperini, la speranza Ranieri, la rimonta, il crollo, la contestazione più nostalgica che altro. Mourinho non tornerà, ma fossimo Moratti ci faremmo un pensierino. Azzerare la società (quella che acquista Forlan non sapendo che non può giocare in Champions e Guarin senza sapere che è infortunato) per garantire un contratto da record al portoghese. In modo tale che San Siro possa presto tornare a cantare "José Mourinho, José Mourinho".