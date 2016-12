De Rossi-Roma, la storia infinita

18:41

- "C'è stato un momento in cui la voglia di vedermi in altri palcoscenici mi ha affascinato molto". Prima, l'ammissione. Poi, la dichiarazione d'amore: "E' una scelta di cuore, ma anche di testa". Daniele De Rossi, da oggi, è davvero Capitan Futuro. Prolungato il contratto con la Roma. Giocherà in giallorosso fino al 30 giugno 2017 . Una scelta di vita che, però, sarà anche molto ben retribuita: 10 milioni di euro lordi a stagione. Cosa ne pensi?