06:32

- I New York Giants hanno vinto la 46esima edizione del Super Bowl, battendo i Patriots del New England per 21-17. Nell'intervallo Madonna si è esibita in uno show di 13 minuti, e sugli schermi sono stati trasmessi due spot targati Fiat: in uno Clint Eastwood ha esaltato Detroit tornata a combattere con la rinascita della Chrysler, mentre nell'altro una seducente ragazza italiana ha incarnato la 500 Abarth.