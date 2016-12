foto Tgcom24 Correlati Tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio

10:15

- Si è chiusa la finestra di gennaio di calciomercato. Un mese che ha avuto come costante la trattativa poi sfumata per l'attaccante del Manchester City Carlos Tevez, con intrighi tra l'Inghliterra, Parigi e Milano. C'è stato il rifiuto di Pato a passare al Psg e chi invece come Thiago Motta ha scelto la squadra di Ancelotti. La Juventus ha salutato Amauri (Fiorentina), Toni (Al Nasr) e Iaquinta (Cesena). L'Inter si è aggiudicata Guarin e Palombo, mentre la Roma si è rinforzata con Marquinho.