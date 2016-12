Messi cala il tris: è ancora Pallone d'Oro

- E' nato piccolo, per crescere ha avuto bisogno di cure mediche specifiche, ma in breve tempo è diventato il più grande di tutti ed è sulla buona strada per diventare il più grande di sempre.della sua carriera, raggiungendo così il mito di, l'unico fino ad ora a riuscire a trionfare in tre edizioni consecutive. Battuti, come da pronostico, il compagno di squadra Xavi e il rivale del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.(Barcellona) è stato premiato come miglior allenatore davanti a Mourinho e Ferguson, mentre il gol più bello dell'anno è stato considerato quello segnato dal brasilianoin Santon-Flamengo.

Messi, Messi, Messi: tre volte Messi, quindi. L'argentino ha ottenuto il 47,88% delle preferenze, Ronaldo si è piazzato secondo col 21,6%, Xavi si è fermato al 9,23%. Per quanto riguarda il "FIFA/FIFPro World XI", cioè il miglior "11" del 2011, la parte del leone la fa il Barcellona, con ben cinque elementi seguito dal Real Madrid a quota quattro, mentre la nazionale più rappresentata è la Spagna, che conta sei calciatori su undici.

Questa la squadra: Iker Casillas (Spagna, Real Madrid); Dani Alves (Brasile, Barcellona), Gerard Piquè (Spagna, Barcellona), Nemanja Vidic (Serbia, Manchester United), Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid); Andres Iniesta (Spagna, Barcellona), Xabi Alonso (Spagna, Real Madrid), Xavi (Spagna, Barcellona); Lionel Messi (Argentina, Barcellona), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid), Wayne Rooney (Inghilterra, Manchester United).

Il premio Puskas per il gol più bello è invece andato al brasiliano Neymar, per la magia regalata in Santos-Flamengo del 27 luglio scorso. Battuti Messi, candidato per la rete siglata in Barcellona-Arsenal dello scorso 8 marzo, nel ritorno degli ottavi di Champions, e Rooney, in corsa per la fantastica rovesciata in Manchester United-Manchester City del 12 febbraio.