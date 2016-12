Arsenal, il tifoso va all'altare con la divisa dei Gunners

19 gennaio 2016 Arsenal, il tifoso va allʼaltare con la divisa dei Gunners Barry Jenkins si è sposato vestito con la divisa della squadra del cuore, ma non è il primo caso di "tifo esasperato". Cʼè chi ha dedicato il discorso di matrimonio a Ozil e chi ha chiamato la figlia Lanesra

Probabilmente neanche Nick Hornby, innamorato dell'Arsenal fino a farsi venire la Febbre a 90, avrebbe osato spingersi fin dove è arrivato Barry Jankins, tifoso sfegatato dei Gunners. Il giorno del suo matrimonio infatti Barry ha percorso la navata della chiesa indossando gli scarpini da calcio e la divisa della sua squadra del cuore, parastinchi e polsini compresi. Ad attenderlo per lo scambio delle fedi la futura moglie Fran, anche lei vestita di rosso (in barba alla tradizione) per non stonare nelle classiche foto ricordo. "Mia moglie è fantastica - ha commentato il neo marito al Sun - perchè me l'ha permesso. Per me è stato come vincere la FA Cup e aver trovato al tempo stesso la donna migliore al mondo, sono stato davvero fortunato".

Ma quello di Barry e Fran non è l'unico matrimonio in salsa Gunners dell'anno, come conferma la storia di quel novello sposo che, al fatidico momento del brindisi al ricevimento di nozze, ha ringraziato "la persona che mi ha reso l'uomo più felice del pianeta". Solo che questa persona non era la neo mogliettina, ma il centrocampista tedesco dell'Arsenal, Mesut Ozil, celebrato come anche il trionfo dei Gunners sul Sunderland nella finale di FA Cup. La moglie, incredibilmente, non ha lasciato nè il ricevimento nè il marito e una volta rientrata dalla luna di miele, la coppia andrà anche all'Emirates a vedere una partita, su invito dello stesso Ozil.