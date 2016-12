Argentina, giornalista contro la sorella di Messi: "Con le donne non parlo di calcio"

Le vittorie non sempre portano il buonumore. Ne sanno qualcosa in Argentina dove il successo per 3-0 sulla Colombia che ha tenuto aperte le speranze di qualificazione al Mondiale del 2018 è stato seguito dalla clamorosa dichiarazione di Messi e compagni: "Con la stampa non parliamo più" ha detto La Pulce nel dopo partita in riferimento al "grave attacco" partito dai media verso Lavezzi, accusato di aver fumato marijuana in ritiro. E il capitano e simbolo dell'Albiceleste finisce ancora indirettamente al centro delle polemiche. Sul web, infatti, i suoi tifosi si sono letteralmente infuriati per via di uno scambio di tweet.



Tutto nasce da quanto scritto dalla sorella del campione del Barcellona, Maria Sol, che per celebrare il ritorno alla vittoria della nazionale di Bauza, trascinata proprio da Messi, ha cinguettato la frase "Per Liberman, che se lo guardi in tv" riferendosi all'eccellente prestazione del fratello. Martin Liberman è un giornalista e conduttore molto noto della tv argentina che aveva più volte criticato le prestazioni del numero 10 con la maglia della Nazionale. E la risposta dell'anchorman sudamericano al tweet di Maria Sol non si è fatto attendere: "Ti mando un bacio. Io con le donne non parlo, nè di calcio nè di altro". La sua frase, ritenuta sessista, ha scatenato le reazioni di tantissimi tifosi che hanno riempito di insulti e critiche la bacheca del giornalista.



Anche in Italia una frase simile provocò polemiche e reazioni quando, nell'aprile 2016, Sinisa Mihajlovic, fresco di esonero dal Milan, commentò: "Le donne non dovrebbero parlare di calcio". L'esternazione del tecnico serbo era riferita a Melissa Satta, moglie di Kevin Prince Boateng che aveva salutato l'arrivo di Brocchi dicendo: "Con Sinisa lo spogliatoio non era tranquillo".