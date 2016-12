Argentina, colpito da proiettile vagante: calciatore salvo per miracolo

Un nuovo episodio di violenza su un campo di calcio in Argentina. Questa volta, per lo meno, c'è il lieto fine ma la tragedia è stata evitata per pochi centimetri. Una rissa scatenatasi allo stadio "Tres de Febrero" durante la gara tra Almagro e Atletico Paranà, valida per il campionato di Serie B, stava per costare la vita a un calciatore. A un quarto d'ora dal termine della partita, infatti, il gol della squadra ospite scatena il putiferio sugli spalti: a quel punto interviene la polizia che inizia utilizzare gas urticante e a sparare proiettili a salve. Interviene anche Franco Quiroz, centrocampista 26enne, che si avvicina alla recinzione per cercare di calmare gli animi.



Ma proprio in quel momento il giocatore viene accidentalmente colpito alla testa da un proiettile sparato da un agente: "Mi sono avvicinato su esortazione di un agente, convinto che mi avrebbero ascoltato. In quel momento la polizia stava già sparando e ho provato a calmare gli ultrà, ma ho sentito una nuova raffica di spari dopo essermi girato per tornare in campo e, subito dopo, sono crollato a terra. Fortunatamente la pallottola non ha perforato il cranio ed è stato possibile estrarla. Mi avesse colpito un po’ più in basso, avrei perso l’occhio. Mi sento miracolato" ha raccontato lo stesso Quiroz dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Nel caos sono rimasti feriti, in modo lieve, sei tifosi. Tre, invece, gli ultrà arrestati. Per il centrocampista dell'Almagro tutto è finito con un sospiro di sollievo e la sensazione di sentirsi davvero fortunato o, meglio, un miracolato, come ha detto lui stesso e come riferito dai medici che lo hanno operato.