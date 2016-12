Arezzo, furia Capuano: "In campo le checche non le voglio"

15:11 - Calcio e omofobia, l'ennesimo caso arriva da Arezzo. Protagonista il tecnico dei toscani Ezio Capuano, che dopo la terza sconfitta in trasferta consecutiva, ai microfoni di Radio Groove si scaglia contro i suoi giocatori e usa frasi forti e colorite: "Prendere gol in superiorità numerica al '90 è vergognoso, non lo accetto. Se avessi perso in maniera diversa non avrei detto nulla, però in campo le checche non vanno bene. In campo devono andare gli uomini con le palle e non le checche"

Capuano non è nuovo a sfuriate oltre le righe e infatti sono famosi alcuni video su Youtube registrati durante le sue conferenze stampa (quest'estate, per esempio, usò un'espressione blasfema), ma questa volta le sue parole sono destinate a far discutere.

Durante l'intervista il tecnico è un fiume in piena e se la prende anche con un suo giocatore: "Eravamo due contro uno e potevamo puntare verso l'esterno, ma poi abbiamo perso palla e va a cagare. Se sono arrabbiato con Montini? Glielo dico in faccia, deve andare a lavare i panni un giocatore che fa una cosa del genere al '90".



In conclusione Mister Capuano sintetizza di nuovo i motivi della sua delusione: "Soffrire fino all’inverosimile e prendere un gol in contropiede ad Alessandria non va bene, il calcio è un’altra cosa", dice. Anche il rispetto è un'altra cosa, caro Mister.