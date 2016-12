Arabia Saudita, portiere costretto a tagliarsi la "cresta" perché irrispettosa della religione islamica

"O ti tagli i capelli, o non scendi in campo": deve essere questa la frase che è stata detta al portiere dell'Al-Shabab, squadra di calcio saudita, quando l'arbitro gli si è avvicinato per lamentarsi del suo look. A Waleed Abdullah è stato infatti intimato di non poter giocare se avesse tenuto la cresta - appena accennata - sui capelli: in Arabia Saudita questo taglio è infatti considerato "irrispettoso" della religione islamica. E così si è assistito alla scena in cui due dirigenti si sono improvvisati parrucchieri e a bordo campo hanno tagliato i capelli dell'attonito portiere.