Apnea: ex campionessa dispersa a largo di Formentera

Sono ormai pari allo zero le possibilità di ritrovare in vita Natalia Molchanova, la più grande apneista di tutti i tempi, capace di realizzare la bellezza di 41 record del mondo. La 53enne russa, è scomparsa domenica due miglia a ovest di La Savina a Es Freus, la lingua di mare che si trova tra Formentera e Ibiza, durante un'immersione con amici. Dopo due giorni di ricerche in mare, utilizzando anche robot e ricognizione aerea, la Guardia Civile locale ha gettato la spugna e sospeso le ricerche. "Pare che rimarrà in mare – ha commentato il figlio Alexey – a lei sarebbe piaciuto".