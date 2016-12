Andy Murray, 500 vittorie Atp

17:44 - Anche Andy Murray entra nel prestigioso club dei tennisti che hanno centrato 500 vittorie nei tornei Atp. Il britannico ha centrato l'obiettivo a Miami, dopo aver battuto il sudafricano Kevin Anderson. E' il nono giocatore in attività e il 46esimo tennista nell'Era Open a tagliare questo traguardo. A fine partita, gli organizzatori del torneo sono entrati in campo con una torta speciale per celebrare l'evento. E Murray non si è sottratto alla festa.